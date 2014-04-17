Путін звинуватив Україну в ненадійності транзиту газу до Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Є тільки одна проблема - транзитери, і самий небезпечний елемент тут, звичайно, транзит через територію України, з якою нам дуже важко домовлятися. Сподіваюся, що і тут все ми доведемо до потрібного стану, маючи на увазі діють і працюють контракти», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до порядку 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році складає 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих поставок, в 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня направив лист 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українських газових боргах і можливі проблеми з поставками газу до Європи через Україну.