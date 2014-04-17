Путін: готові «терпіти» борг України за газ ще місяць, потім введемо передоплату









Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні в ході «прямої лінії» з росіянами.

«У розмовах із нашими західними партнерами, зокрема з нашими партнерами у ФРН, я сказав: добре, ми не наполягаємо на негайних платежах, ми розуміємо труднощі України, але ми просимо вас включитися в цю роботу й взяти участь у порятунку української економіки», - сказав Путін.

«Ми готові ще потерпіти, ми терпітимемо місяць, якщо й за місяць ніяких платежів не буде, ми, відповідно до контракту, перейдемо на так звану передоплату», - сказав Путін.

За його словами, це означає, що Україна повинна буде заплатити за місяць вперед якусь суму і їй поставлять газу саме на цю суму.

«Це дуже важкий спосіб розрахунків, він може призвести до збоїв у транзиті нашого газу європейським споживачам, саме тому ми проявляємо таку корпоративність, таку договороздатність і терпіння», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня надіслав листа 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги й можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.