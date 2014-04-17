Видобуток газу в Україні за квартал зріс на 4,6%

Видобуток природного газу в Україні в січні-березні 2014 року збільшився порівняно з січнем-березнем 2013 року на 4,6% - до 5,4 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.



Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в березні цього року порівняно з попереднім місяцем збільшився на 10,4% - до 1,8 млрд кубометрів, а порівняно з березнем 2013 року збільшився на 3,6%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

