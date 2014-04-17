Баррозу написав Путіну: ЄС проти передоплати Україною за газ

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відкинув ідею передоплати Україною поставок за російський газ як таку, що може негативно вплинути на безпеку російського газового транзиту українською територією до Європи, і закликав до більшої прозорості газових відносин України та Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у листі-відповіді Баррозу на ім'я президента Росії Володимира Путіна, який попередив про проблеми у газових відносинах з Києвом у листі від 10 квітня, направленому лідерам 18 країн ЄС.

"Співпраця між Європейським Союзом та Російською Федерацією в енергетичній галузі спирається на спільні інтереси... Контрактна надійність Російської Федерації як постачальника газу на кону у цій справі. У вашому листі ви вказуєте на непогашені борги "Нафтогазу України" як причину для «Газпрому» перейти на режим передоплати, який може - в разі відсутності оплати – спонукати «Газпром» до часткового чи повного припинення поставок газу Україні", - пише Баррозу.

"Такий розвиток є причиною серйозної стурбованості, оскільки він принесе перебій поставок Європейському Союзу та іншим країнам-партнерам і стосуватиметься закачування газу у сховища в Україні на найближчу зиму. Що стосується поставок до Європи, то хочу нагадати про контракти між європейськими компаніями та «Газпромом». Відтак це обов'язок «Газпрому» впевнитись, що обумовлені обсяги газу постачаються згідно з контрактами", - додає президент Єврокомісії.

Баррозу нагадав, що поставки газу Євросоюзу та Україні тісно переплетені, і наголосив, що ЄС готовий обговорювати, як виконуються контракти, з усіма сторонами на основі ринкових цін, міжнародних норм та правил з тим, аби впевнитись, що транзит через українську територію, закачування газу в сховища України та поставки газу Україні здійснюються у прозорий та надійний спосіб.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, із урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня надіслав листа 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги й можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.

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