Україна значно збільшила виробництво дизпалива

Нафтопереробні заводи України (НПЗ), у січні-березні 2014 року збільшили обсяг первинної переробки нафти до 0,9 млн тонн, що на 24,8% більше показників січня-березня 2013 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в першому кварталі 2014 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,8% - до 264 тис. тонн.

Виробництво дизельного пального за 3 місяці 2014 року становило 278 тис. тонн, що на 23,6% більше січня-березня 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України в 2013 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,5 млн тонн, що на 19,9% менше показника 2012 року.

У 2012 році українські НПЗ скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік. У роботі на даний момент перебуває Кременчуцький НПЗ.