Путін не вірить у здатність Європи відмовитися від російського газу

Президент Росії Володимир Путін переконаний у тому, що Європа не зможе відмовитися від поставок російського газу - тільки на «збиток собі, майже через кров».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Що стосується газу. Ми газ продаємо, трубний газ - це основні продажі з газу в нас, в основному, до європейських країн, які десь на 30–35%, 34% свого газового балансу закривають поставками з Росії. Чи можна взагалі припинити закупівлю російського газу? На мій погляд, неможливо», - заявив Путін.

За його словами, наприклад, у Фінляндії газовий баланс перебуває на 90% з російського газу, а в країнах Східної Європи - якщо не 90%, то 50-70% потреб закриваються за рахунок російських поставок.

«Чи можна взагалі припинити поставки? Це, на мій погляд, абсолютно нереально. Але на збиток собі, майже через кров, можна. Але я уявити собі такого не можу. Тому, звичайно, всі дбають про диверсифікацію поставок. Там, у Європі, говорять про підвищення незалежності від російського постачальника, так само, як і ми починаємо говорити і діємо у бік незалежності від наших споживачів», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму один з кращих економістів світу Лєшек Бальцерович заявив, що Росії загрожує ізоляція. Кажучи про можливу протидію світу РФ, Бальцерович зазначив: «Стратегічно в таких випадках дивляться на найвразливіші пункти. Таким серед іншого є той факт, що економіка Росії дуже слабка. Її залежність від експорту природних ресурсів за останні 10 років тільки підвищилася, і тепер 70% експорту - це природні ресурси, в основному газ і нафта».

На його думку, світова спільнота може зробити «кроки, які можуть впливати на найслабкіші місця російської економіки. Наприклад, на експорт газу. У США сланцева революція, яка могла відбутися тільки при нормальному капіталізмі, - не завдяки державі, а завдяки незалежним, не дуже великим приватним компаніям у Техасі. І останнім часом вони почали виробляти більше газу, аніж Росія. Думаю, що Обама під натиском різного роду лобі зніме ембарго на його експорт.

По-друге, газопроводи. І «Північний потік», і «Південний». Це досить ймовірні об'єкти обмежень.

По-третє, думаю, буде прямий перегляд нинішнього рівня залежності від російського газу з поступовим переходом на інші джерела. Зокрема, імпорт із Саудівської Аравії.».

Сьогодні, 17 квітня, в Болгарії розібрали перший стик труб магістрального газопроводу «Південний потік», що будується на пропозицію і під керівництвом російського газового монополіста «Газпром» в обхід України.

Про це повідомляє болгарське видання «Бівол», що опублікувало фотографії з місця події, – поблизу гірського села Пішурка, де в 2013 році відбулося урочисте зварювання першого стику газопроводу, який за проектом пройде через територію Болгарії.

«Труби, освітлення і навіть прапори об'єкта «Південний потік» збираються до кращих часів. На околиці гірського села Пішурка, де було урочисто зварено перший трубний шов наприкінці жовтня 2013 року, зараз залишилися самі стовпи», - повідомляє болгарське видання.

Журналісти видання навіть запропонували використати це місце як культурний центр просто неба.

«Це місце можна було б навіть здавати в оренду, як «потьомкінське село» для зйомки урочистих стиків інших газопроводів у Європі, Азії або навіть в Африці - залежно від сезону і політичної заявки», - зазначили журналісти.