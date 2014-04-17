Європарламент ухвалив резолюцію про зупинку будівництва «Південного потоку»

Європарламент вирішив поставити хрест на будівництві російського газопроводу "Південний потік" і закликав ЄС допомогти Україні вирішити газові суперечки з РФ, повідомляє ТСН.

Згідно з резолюцією, яку проголосували сьогодні в Страсбурзі, існує "нагальна необхідність міцної спільної політики в сфері енергетичної безпеки з метою зниження залежності ЄС від російських нафти і газу, в тому числі, за допомогою диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, повної реалізації третього енергетичного пакету і можливості призупинення, при необхідності, імпорту газу".

"Європарламент вважає, що газопровід "Південний потік" не слід будувати, повинні бути доступні інші джерела постачання", - йдеться в резолюції.

Крім того, європарламентарі вважають, що допомога ЄС Україні у забезпеченні реверсу газу та ефективні взаємозв'язки з Євросоюзом убезпечать Київ від політичного та економічного тиску.

Читайте такожБаррозу написав Путіну: ЄС проти передоплати Україною за газ

Нагадаємо, Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" із першим зварним швом. Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися.

Перший зварний шов як символ початку будівництва російського газопроводу через територію Болгарії був зроблений у жовтні 2013 року за участю представників російської компанії "Газпром".