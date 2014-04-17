Путін може перекрити газ Європі, вважає польський аналітик

Як Російської Федерації Володимир Путін дійсно може піти на конфронтацію з Європейським Cоюзом та перекрити поставки газу через Україну у випадку браку згоди європейців погодитися з його вимогами.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив експерт польського аналітичного Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Шимон Кардашь, коментуючи листа російського президента 18-м країнам ЄС.

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"Хоча лист президента Путіна не означає однозначно, що поставки газу через Україну будуть зупинені, але сигналізування такої можливості свідчить про те, що Росія готова до такого рішення, якщо європейські партнери не будуть схильні до "конструктивної" реакції, яка б враховувала російські постулати", - написав експерт в оприлюдненому сьогодні спеціальному огляді.

"Зважаючи на великий рівень залежності від російських поставок (в 2013 році Росія досягнула рекордного рівня своєї долі на європейському рівні у розмірі 30% від усіх поставок) та одночасно обмежені можливості покупців в Європі з диверсифікації джерел поставок щонайменше у перспективі 3-4 років, Москва може вирішити піти на конфронтацію", - відзначив він.

Аналітик не виключив можливості того, що російська влада хоче використати ситуацію з Україною також для вирішення своїх стратегічних питань в стосунках з Європейським Союзом в енергетичних справах.

Зокрема, мова може йти про запровадження так званого "Третього енергетичного пакету", проти якого виступає Росія, та справу антимонопольного розслідування, яке розпочала Єврокомісія проти російського газового монополіста "Газпрому".

Крім цього, Росія може намагатися використати нинішню ситуацію для того, аби врешті отримати контроль над українською газотранспортною системою, котру росіяни би хотіли забрати за борги українців або шляхом створення консорціуму, про який вже говориться багато років.

"Дипломатичний хід Кремля має не лише пропагандистську ціль. Росія намагається теж використати кризову ситуацію для реалізації ключових цілей газової політики: отримання контролю над газотранспортного інфраструктурою та утримання позиції головного постачальника газу", - написав експерт.

Як повідомляв УНІАН, близько половини газу, котрий Євросоюз отримує з Росії, поставляється через українську газотранспортну систему.

Як повідомляв УНІАН, у четвер у ході «прямої лінії» з росіянами Путін заявив, що впевнений в тому, що Європа не зможе відмовитися від поставок російського газу - тільки «у шкоду собі, майже через кров».

«Що стосується газу. Ми продаємо газ, трубний газ - це основні продажі по газу у нас, в основному, в європейські країни, які десь на 30-35%, 34% свого газового балансу закривають поставками з Росії. Можна взагалі припинити закупівлі російського газу? На мій погляд, неможливо», - заявив Путін.

За його словами, наприклад, у Фінляндії газовий баланс складається на 90% із російського газу, а в країнах Східної Європи - якщо не 90%, то 50-70% потреб закривається за рахунок російських постачань.

«Чи можна взагалі припинити поставки? Це, на мій погляд, абсолютно нереально. Але у збиток собі, майже через кров, можна. Але я уявити собі такого не можу. Тому, звичайно, всі дбають про диверсифікацію поставок. Там, у Європі, говорять про підвищення незалежності від російського постачальника, так само, як і ми починаємо говорити і діємо в бік незалежності від наших споживачів», - сказав Путін.