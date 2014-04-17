Путін вважає, що Захід не зможе змусити країни ОПЕК знизити ціни на нафту

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Захід не зможе вплинути на країни ОПЕК, щоб знизити світові ціни на нафту й, тим самим, завдати збитків економіці Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Треба сказати, що нафтогазові доходи складають значну частину надходжень до російського бюджету. Це серйозна складова для нас і для вирішення питань розвитку економіки, бюджетного фінансування наших програм розвитку й, звичайно, виконання наших соціальних зобов'язань перед громадянами», - сказав Путін.

За його словами, основні доходи з нафтогазових доходів Росії надходять не від газу, а від нафти. За минулий рік доходи від нафти становили 191–194 млрд дол., доходи від газу – приблизно 28 млрд дол.

«Нафта продається на світових ринках. Чи можна тут, ось якщо спробувати, нам якось нашкодити? Спробувати можна. До чого це призведе для тих, хто буде це робити? По-перше, як це зробити? Реальні можливості наростити видобуток, а значить, і знизити ціни на світових ринках може лише Саудівська Аравія. У Саудівської Аравії бюджет порахований, здається, з 85–90 дол. за баррель», - сказав він.

За словами Путіна, від зниження цін нижче цього рівня сама Саудівська Аравія «буде в прогарі, й в неї виникнуть проблеми». При цьому, він запевнив, що для РФ зниження з 90 до 85 дол. за баррель не є критичним.

«Не думаю, що наші саудівські друзі підуть на якісь різкі зміни на шкоду собі й економіці Росії», - сказав він.

Окрім цього, Путін зазначив, що Саудівська Аравія діє в рамках ОПЕК, де багато російських союзників.

«Навіть річ не в тому, що вони нам симпатизують, а річ у тому, що в них є свої економічні інтереси, й різко знижувати видобуток - а це можна зробити лише узгодженим чином у рамках ОПЕК - це достатньо складна справа», - вважає він.

При цьому Путін наголосив, що видобуток сланцевой нафти й газу в США дорогий, тому їм не вигідне зниження цін на ці вуглеводні.

«Нафта котирується й продається на світових ринках у доларах. Якщо ціни впадуть, то тоді й попит на долари різко впаде, і долар, як світова валюта, почне втрачати своє значення. Дуже багато складових, дуже хочеться куснути, але можливості все-таки обмежені. Хоча, напевно, якихось збитків можна завдати», - зазначив він.

Читайте такожПутін не вірить у здатність Європи відмовитися від російського газуЯк повідомляв УНІАН, ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 15 квітня, підвищилася на 0,38% - до 105,21 долара за баррель із 104,81 долара в попередній торговий день.

У березні середня ціна «корзини» становила 104,04 долара за баррель, у лютому - 105,27 долара, в січні - 104,66 долара.

Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На долю 12 країн, що входять до ОПЕК, доводиться більше третини нафти, що видобувається в усьому світі, тобто понад 32 млн баррелів на день.

Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою аналітиків ОПЕК, у 2014 році становитиме 90,9 млн баррелів на день, при цьому минулого року він був на рівні 89,9 млн.