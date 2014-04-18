Японські компанії вийшли з переговорів по російському проекту «Ямал СПГ»

Японські компанії Mitsui і Mitsubishi вийшли з переговорів з російським «Новатеком», який шукає покупця на 10% мінус 1 акція «Ямал СПГ» (зараз у нього 60%), розповіли «Відомостям» джерела, близькі до обох японських компаній.

«Ямал СПГ» - проект з освоєння Південно-Тамбейского газоконденсатного родовища в Росії, він включає будівництво заводу по зріджуванню природного газу. Інвестиції в реалізацію проекту плануються на рівні 1 трлн руб.

Представник Mitsubishi сказав лише, що "зараз переговори (з "Новатеком") не ведуться". «Mitsubishi і Mitsui не обрані третім іноземним стратегічним партнером «Новатек» по «Ямал СПГ», - додав представник Mitsui. Від інших коментарів представники японських компаній відмовилися. Переговорів з Mitsui і Mitsubishi немає вже більше року, говорить представник «Новатека». Представник французької Total (у неї 20% «Ямал СПГ») не коментує це. Отримати коментарі китайського PetroChina (20%) не вдалося.

Читайте такожЯпонія і США будуть разом боротися проти змін існуючих кордонів країнРік тому голова правління «Новатек» Леонід Міхельсон провів у Японії переговори з рядом місцевих компаній про можливість їх участі в проекті «Ямал СПГ». Mitsui і Mitsubishi на рубежі 2013-2014 рр. проводили оцінку проекту, на підставі якої повинні були прийняти рішення щодо купівлі частки в «Ямал СПГ», розповіло джерело, близьке до однієї з японських компаній. Причиною виходу з переговорів могло стати подорожчання проекту, припустив він.

Рішення Mitsui і Mitsubishi не входити в проект могло бути пов'язано з цілим рядом причин, вважає старший науковий співробітник ІСЕМВ Михайло Суботін: «невпевненість в стабільності економіки країни, подорожчання проекту і, звичайно, загальна перебудова світового енергетичного ринку».

Японія залишиться найбільшим імпортером СПГ (87,5 млн т, або 122 млрд куб. м, в 2013 р.), нагадує директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. Відмова від участі в новому проекті в Росії, на його думку, може бути пов'язано із зростанням конкуренції за рахунок появи нових гравців з Австралії та Північної Америки.

Читайте такожЯпонія натякнула РФ на референдум на Курилах і нагадала про українців Далекого СходуПісля аварії на АЕС «Фукусіма-1» в 2011 р. уряд Японії призупинив експлуатацію реакторів японських АЕС, а генеруючі компанії були змушені збільшити імпорт інших видів палива. Якщо включать всі АЕС, японці зможуть скоротити імпорт на 15-20 млн т в рік. І все ж Японія при будь-якому розкладі залишиться одним з найважливіших ринків в регіоні.