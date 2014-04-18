Туреччина заявила про твердий намір домогтися від "Газпрому" знижки на газ

Туреччина буде домагатися знижки на газ, який вона купує у Росії, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

Переговори з цього питання відбудуться під час запланованої на наступному тижні зустрічі, коли заступник гендиректора «Газпрому» відвідає Анкару.

Читайте такожЄвропарламент прийняв резолюцію про зупинку будівництва «Південного потоку»«Наш контракт з Росією дає нам право на перегляд ціни за газ. Ми донесемо нашу вимогу до офіційних осіб «Газпрому», - пояснив міністр енергетики Туреччини Танер Йилдиз.

Туреччина майже повністю залежить від імпорту енергоносіїв, і Росія є для неї найбільшим постачальником природного газу.