Туреччина заявила про твердий намір домогтися від "Газпрому" знижки на газ
11:08, 18 квітня 2014Енергетика
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«Наш контракт з Росією дає нам право на перегляд ціни за газ», - заявив міністр енергетики Туреччини.
Туреччина буде домагатися знижки на російський газ
Туреччина буде домагатися знижки на газ, який вона купує у Росії, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.
Переговори з цього питання відбудуться під час запланованої на наступному тижні зустрічі, коли заступник гендиректора «Газпрому» відвідає Анкару.
Читайте такожЄвропарламент прийняв резолюцію про зупинку будівництва «Південного потоку»«Наш контракт з Росією дає нам право на перегляд ціни за газ. Ми донесемо нашу вимогу до офіційних осіб «Газпрому», - пояснив міністр енергетики Туреччини Танер Йилдиз.
Туреччина майже повністю залежить від імпорту енергоносіїв, і Росія є для неї найбільшим постачальником природного газу.
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