Італійська Eni вивчає можливість поставки газу до України

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан обговорив з головою італійської нафтогазової компанії Eni Паоло Скароні перспективи її роботи на території України, говориться в повідомленні Eni.



«Сторони обговорили діяльність Eni в Україні та домовилися про необхідність співпраці з метою підвищення потенційного виробництва сланцю (сланцевого газу – УНІАН) і звичайного газу, зокрема і шляхом розробки нових родовищ», - говориться в повідомленні з посиланням на зустріч міністра і топ-менеджера Eni 17 квітня в Києві.

Як відзначають в компанії, на прохання Продана Eni погодилася досліджувати нові можливості для здійснення поставок газу в Україну, також за допомогою реверсу.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України".

Зараз «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

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Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність в 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. барелів нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд барелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній та Західній Африці, Північному морі та Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і сооператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).