Росія будуватиме "Південний потік", незважаючи на демонтаж труб у Болгарії

Росія продовжує реалізовувати проект "Південний потік", незважаючи на резолюцію Європарламенту про призупинення реалізації проекту.

Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання УНІАН про наслідки резолюції Європарламенту для реалізації проекту "Південний потік".

"Реалізація цього проекту відбувається на підставі міжурядових угод, які підписані між РФ і країнами, які беруть участь в реалізації цього проекту", - сказав Новак.

Він зазначив, що згідно з нормами міжнародного права, реалізацію міжурядових угод ніхто не може призупинити.

При цьому він заявив, що йому не відомо про цю резолюцію Європарламенту.

За його словами, щодо "Південного потоку" продовжуються консультації Міненерго з Єврокомісією, під час яких мають бути вироблені механізми реалізації трубних трансграничних проектів.

Новак нагадав, що відповідна робоча група з Єврокомісією продовжує працювати.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Болгарії розібрали перший стик труб магістрального газопроводу «Південний потік», що будується за пропозицією і під керівництвом російського газового монополіста «Газпром» в обхід України.

Довідка УНІАН. «Південний потік» — глобальний інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків. Наприкінці 2015 року по «Південному потоку» планувалося поставити перший газ. На повну проектну потужність газопровід має вийти в 2018 році.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського побережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме більш як 930 км, максимальна глибина — більш як 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу протяжністю близько 1455 км пройде територіями Болгарії, Сербії, Угорщини і Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Сербії.

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