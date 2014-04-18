Яценюк: закриття "схем Курченка" принесло держбюджету в квітні 835 млн гривень

12:17, 18 квітня 2014
Енергетика
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Минулого року схема «сім'ї» вкрала 835 млн через нерозмитнення і пільги з розмитнення нафтопродуктів - Яценюк  

Яценюк: закрытие

Закриття низки тіньових схем поставок нафтопродуктів в Україну, пов'язаних із компанією ВЄТЕК скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка, дозволило у квітні додатково залучити до державного бюджету 835 млн грн, які раніше держава недоотримувала через пільги, що надаються митними органами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у парламенті у п'ятницю.

«У зв'язку з тим, що ми почали наводити лад на митницях, завдяки тому, що закрита схема імені Курченка з безмитного ввезення нафтопродуктів, у квітні поточного року порівняно з квітнем минулого року додатково до державного бюджету було мобілізовано 835 мільйонів гривень», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, раніше ці суми розкрадалися представниками так званою «сім'ї».

«Торік схема «сім'ї» вкрала 835 млн через нерозмитнення і пільги з розмитнення нафтопродуктів. Цього року в квітні місяці майже плюс мільярд, який раніше йшов до кишені, а зараз пішов до бюджету», - сказав Яценюк.

При цьому він нагадав, що 700 млрд грн на банківських рахунках Курченка заарештовані.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня МВС розмістило оголошення про розшук бізнесмена Курченка в розділі розшуку осіб, які переховуються від органів прокуратури.

6 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС викрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східно-європейськая паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК), яка належить Курченку.

“Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ "Зовніштрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-Форвардинг" і ПП "Армада-Плюс") упродовж 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки як давальницької сировини і подальшого "реекспорту" за кордон”, - зазначив він.

За словами Авакова, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення і сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою прикриття злочинної діяльності були створені ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.
 

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