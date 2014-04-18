Глава "Нафтогазу": прокачування газу на словацькій території контролює «Газпром»

Напрям прокачування газу на українсько-словацькому кордоні неформально контролює російський газовий монополіст «Газпром» через дочірню структуру «Газпромекспорт», повідомив на брифінгу в Києві голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Коболєв.

«Після довгих переговорів (із словацькою стороною – УНІАН) ми формально одержали відповідь, що цю ділянку – між українсько-словацьким кордоном і газовимірювальною станцією на словацькій стороні - віртуально контролює «Газпромекспорт». І «Газпромекспорт» вирішує, в якому напрямі качається газ: до Європи чи до України», - сказав Коболєв.

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При цьому він підкреслив, що на даний момент з боку Словаччини існує можливість прокачування до 30 млрд кубометрів газу на рік, проте за фактом потужності використовуються на 60%. «З боку Словаччини можна прокачувати до 30 млрд кубометрів на рік... Є вільна потужність. Ця потужність може бути використана для різного газу. Газу, який заходить до Словаччини з боку України, а також газу, який може прокачуватися з Європи через Словаччину до України. Різниці немає. Є труба, вона порожня і її можна використовувати, - сказав голова «Нафтогазу». – Але словацький маршрут використовується («Газпромом» - УНІАН) максимально на 60%».

Водночас Коболєв зазначав, що словацька сторона має іншу позицію стосовно реверсу газу в Україну. Словаччина пропонує збудувати додаткову трубу, обсяг поставок газу якою становитиме до 3 млрд кубометрів на рік.

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Як повідомляв УНІАН, Словаччина має найбільше технічних можливостей для великих поставок газу з Європи серед всіх країн – найближчих західних сусідів України, через яких плануються такі поставки. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан зазначав, що українська влада розраховує транспортувати через словацьку територію до 10 млрд кубометрів газу.

Разом з тим, Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використовувати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного із магістральних, який хотіла б використовувати Україна і який би зробив можливими поставки у потрібних для українців обсягах. Більш того, за пропозицією словацької сторони реверс газу можливий не раніше листопада, тоді як українська сторона наполягає на відкритті реверсу вже влітку.