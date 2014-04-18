Україна не може закачувати до сховищ газ для Європи по $500 - глава "Нафтогазу"

Україна не має достатнього фінансового запасу для того, щоб закачувати в підземні сховища дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту, заявив на брифінгу в Києві голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «Нафтогаз» не може купувати газ по 500 дол., щоб закачувати в підземні сховища газу для підтримки транзиту… Нам необхідно закачати газ в підземку, щоб покривати піковість споживання газу в Європі... Всі це розуміють. Це об'єктивна реальність».

«Необхідно знайти просте і швидке рішення, як дати нам доступ до газу за ринковими цінами», - сказав керівник «Нафтогазу».

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За словами Коболєва, Україна не просить якихось пільг. «У Європі зараз ці ціни приблизно на рівні 350 дол., навіть нижче», - зазначив він.

За словами голови «Нафтогазу», для покриття пікового споживання газу в Європі Україна піднімає зі своїх ПСГ майже вдвічі більше газу, ніж для покриття власних піків.

На сьогодні в ПСГ України близько 7 млрд кубометрів природного газу, з яких реально підняти можна близько двох.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на газ для України, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за попередні постачання «блакитного палива». У результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 480 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. у 1-му кварталі.

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, щорічно закуповує природний газ для власних потреб. Так, наприкінці минулого року «Укртрансгаз» купив у НАК «Нафтогаз України» 3 млрд куб. м природного газу на суму 12,7 млрд грн.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».