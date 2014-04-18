Кабмін визначив, як зростатиме ціна на газ для населення до 2017 року

Кабінет міністрів затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення до 2017 року залежно від річного споживання.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 17 квітня 2014 року.

Згідно з документом, Кабмін пропонує встановити протягом 2015-2017 років диференційовані роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, в залежності від річного обсягу і видів споживання.

Зокрема, передбачений наступний графік підвищення цін на газ: з 1 травня 2015 року - збільшення на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%.

Одночасно уряд пропонує наступний графік підвищення цін на газ, що використовується підприємствами теплокомуненерго для вироблення тепла для населення: з 1 травня 2015 р. - щонайменше на 40%; з 1 травня 2016 р. - щонайменше на 20%; з 1 травня 2017 р. - щонайменше на 20%.

Як зазначено в документі, тарифи на тепло для населення повинні бути переглянуті слідом за підвищенням ціни на газ для ТКЕ за аналогічним графіком.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) на початку квітня 2014 року прийняла рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.

Згідно з ухваленим рішенням, мінімальний тариф на газ встановлюється для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 2 500 кубометрів, за наявності газових лічильників. У разі відсутності газового лічильника тариф на газ складе 1 197 грн за тис. кубометрів.

Крім того, НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня підвищити тариф на газ для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, до 1 788 грн за тис. куб. м з 1 090,8 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або до 1 965 грн за тис. куб. м з 1 200,78 грн за тис. куб. м за відсутності лічильника.

Для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, тариф на газ з 1 травня встановлюється в розмірі 3 645 грн за тис. кубометрів замість 2 240,82 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або 4 011 грн за тис. кубометрів замість 2 470,32 грн за тис. кубометрів при відсутності лічильника.

Тарифи на природний газ для населення в Україні не змінювалися з липня 2010 року.

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