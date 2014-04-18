Росія пом'якшила тон у газових переговорах - Шеремета

Росія змушена домовлятися з Україною щодо газу, оскільки Україна є одним із найбільших клієнтів «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«Україна - один із найбільших клієнтів "Газпрому", - сказав Шеремета. – А клієнт завжди правий».

За словами Шеремети, неузгодженість дій двох країн з газового питання завдає шкоди не лише для України, а й Росії. Саме тому зараз риторика російської сторони пом’якшується. «Радий відзначити, що тон став більш м'яким. Ми потребуємо більш м'яких рішень для обох сторін», - сказав міністр.

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«Газпром» з квітня 2014 року вирішив касувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу.

В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тис. кубометрів із 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ (з урахуванням березневих поставок) у 2,2 млрд дол.