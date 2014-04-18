Польща втрачає вугільний ринок через демпінг Росії - ЗМІ

Російська Федерація, що зазнає труднощів зі збутом вугілля на своєму ринку, пропонує його за демпінговими цінами в Польщі та, завдяки цьому, збільшує свою частку на цьому ринку.

Про це пише сьогодні польська Puls Biznesu.

За інформацією Puls Biznesu, поляки щорічно для обігріву будинків купують близько 12 млн тонн вугілля, при цьому всі польські шахти минулого року видобули 79,2 млн тонн.«Тиск імпорту з Росії все більший. За оцінками, минулої зими частка російського вугілля в загальному використанні цього палива у соціально-побутовому секторі зросла до близько 40% з 30%. Це величезна загроза для польського вугільного сектору, оскільки втрачаємо ринки з найвищими маржами», - зазначає Адам Горшанув, голова Торговельної палати продавців вугілля IGSPW і власник компанії Ewgor Bis z Gliwic.

"Згідно з оцінками, в попередні роки російський вугілля коштував у середньому на 10-15% дешевше, ніж польський. Сьогодні різниця становить 30%», - пише видання.

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Як повідомляв УНІАН, із квітня 2014 року на сході України мають місце акції проросійських активістів, що виступають за приєднання, зокрема, промислового Донбасу до Росії.

Активісти заявляють, що завдяки цьому жителі регіону зможуть жити краще, оскільки їм не доведеться "годувати" західні регіони України, які нібито утримуваються за рахунок Донбасу.

Водночас експерти зазначають, що в разі приєднання Донбасу до Росії буде закрито більшість шахт і металургійних виробництв у зв'язку з тим, що видобуток вугілля та виробництво металу на російській території більш економічно вигідний.