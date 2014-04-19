Єврокомісар Еттінгер застерігає від газової кризи в Європі

Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер застеріг від можливої газової кризи в Європі у зв'язку з конфліктом на Україні. "Якщо ми не докладемо зусиль для того, щоб Україна опинилася у змозі оплатити борги за постачання газу в розмірі більше двох мільярдів доларів, то виникне небезпека припинення поставок російського газу", - заявив Еттінгер в суботу, 19 квітня, газеті Welt am Sonntag, передає "Німецька хвиля".

Він нагадав, що Україна є важливою транспортною країною, загострення ситуації може призвести до неконтрольованих процесів, які торкнуться і Німеччини.

Агентство Reuters звертає увагу на слова Еттінгера про те, що європейці минулими роками багато зробили для компенсації можливих перебоїв у постачанні. Для більш ефективного постачання країн ЄС побудовані нові газопроводи, розширено потужності газосховищ. Найближчим часом будуть вжиті заходи з метою запобігання газової кризи і забезпечення надійного постачання майбутньої взимку.

Водночас єврокомісар закликав лідерів країн ЄС розробити довгострокову енергетичну стратегію. Він висловив надію на те, що в ході майбутнього в червні саміту Євросоюзу на поставлені питання будуть дані відповіді. Еттінгер також підкреслив, що в найближчі роки важливу роль в Європі збережуть атомні електростанції. На його думку, частка АЕС у виробництві електроенергії ще кілька десятиліть буде складати не менше 25%.

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