Путін запевняє, що вимога до Києва заплатити за газ не пов'язана з політикою

Перехід через місяць на авансові платежі за газ з Києвом при несплаті заборгованості перед "Газпромом" не пов'язаний з датою президентських виборів в Україні, що відбудуться у травні, заявив голова російської держави Володимир Путін.

У четвер у ході "прямої лінії" російський лідер заявив, що Москва готова "терпіти місяць", але якщо і за наступний місяць ніяких платежів не надійде, то відповідно до контракту РФ перейде на передоплату, повідомляє РИА Новости.

Під час інтерв'ю з Путіним ведучий програми "Вести в суботу" поцікавився, чи не означає це, що президент РФ визнає вибори 25 травня або готує під ці вибори сюрприз.

"Це взагалі з виборами ніяк не пов'язано. Ми не пов'язуємо економіку з політичним процесом в Україні. Ми просто повинні були отримати 7 квітня поточного року гроші за поставлений газ у березні, ми їх не дочекалися, ще раз повторюю, це 525 мільйонів доларів. Нуль... Це, до речі, за найнижчою ціною, з усіма знижками ", - сказав Путін.