У Криму назріває паливний колапс

У Криму спостерігається гостра нестача автомобільного палива на АЗС. На тих заправках, де бензин ще є, він сильно подорожчав: за літр 95-го бензину на півострові часом вимагають 15 грн - це близько 47,5 руб., пише Газета.ru.

«У нас немає форми платежів з Російською Федерацією, немає рублевих рахунків, не відпрацювали логістику. Це нове для нас - не тільки для операторів, але і наших російських партнерів», - говорить директор третьої за величиною в Криму мережі АЗС «Сучасник» Ленур Сеттаров.

Нафтотрейдери зараз можуть розраховувати тільки на те, що незабаром зможуть домовитися про постачання палива з Москвою, в іншому разі півострів чекає паливний колапс. Перший заступник голови республіканського комітету Криму з палива, енергетики та інноваційної політики повідомив, що на півострові палива залишилося менш ніж на десять днів.

Джерело в російській нафтовій галузі пояснює, що ланцюжок поставок палива надто вразливий, його дуже легко перервати на будь-якому етапі постачання. Справа в тому, що бензин на відміну від сирої нафти не можна довго зберігати. Тому прокачування палива повинно йти більш або менш постійно.

Основний шлях завезення російського бензину поки як і раніше поромна переправа.

Учасники ринку стверджують, що в основному зростання цін на бензин пов'язане з поганою логістикою: російські нафтопродукти везуть в Крим автоцистернами, які подовгу простоюють в очікуванні порома. Крім того, із-за відсутності банківського обслуговування АЗС не можуть взяти кредити на закупівлю великих обсягів палива.

Влада сподівається скоро врегулювати паливну кризу. Виконуючий обов'язки глави Республіки Крим Сергій Аксьонов заявив, що російський бензин в достатній кількості надійде на АЗС «з дня на день».