В Кабміні хочуть перевірити обґрунтованість цін на бензин і дизпаливо

Міністерство аграрної політики та продовольства звернулось до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Антимонопольного комітету з листом, у якому просить вжити заходів щодо ресурсного насичення ринку нафтопродуктів, а також здійснити перевірку обґрунтованості встановлення цін у роздрібній та оптовій торгівлі нафтопродуктами, повідомляється на Урядовому порталі.

“Просимо вжити заходів щодо ресурсного насичення ринку нафтопродуктів, а також здійснити перевірку обґрунтованості встановлення цін у роздрібній та оптовій торгівлі нафтопродуктами», - повідомляється у литі міністерства.

За даними міністерства, на даний час в агропромисловому комплексі спостерігається суттєве відставання у темпах накопичення пального, необхідного для завершенні комплексу весняно-польових робіт та підготовки до проведення збиральних робіт, що зумовлено постійним суттєвим зростанням цін на нафтопродукти.

Читайте такожУкраїна значно збільшила виробництво дизпалива“Згідно з моніторингом ринку нафтопродуктів з початку року, ціни зросли на дизпальне на 68%, на низькооктанові бензини - на 60,2%. При цьому, зростання вартості пального відбувається, не зважаючи на те, що за останній час курс долара стабілізувався і почав зменшуватися. Крім цього, автозаправні станції в окремих областях відмовляються реалізовувати сільгосптоваровиробникам пальне на умовах перерахування коштів, а продають нафтопродукти тільки за готівку в обмеженій кількості, що може призвести до утворення штучного дефіциту на ринку пального”, - повідомляється у листі міністерства.

Також міністерство повідомляє, що у попередні роки частка світлих нафтопродуктів у витратах на виробництво продукції рослинництва становила 12%, а в поточному році внаслідок підвищення цін, частка пального може зрости до 25%, що негативно вплине на рівень цін на продовольчі товари та погіршить конкурентоздатність сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.