«Енергоринок» збирається взяти 400 млн гривень кредиту для погашення боргів

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, має намір залучити кредит на суму 400 млн грн для здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія планує залучити кредитну лінію терміном на один рік.

Остаточний термін подачі пропозицій від банків - 22 травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоринок» залучив кредит в «Ощадбанку» на суму 800 млн грн, а у квітні поточного року залучив у «Ощадбанку» 1 млрд грн.

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Держпідприємство «Енергоринок» за січень-вересень 2013 року знизив чистий прибуток на 43% - до 20,6 млн грн з 36,456 млн грн за аналогічний період минулого року. Водночас, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перші 9 місяців 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,4% - до 62,121 млрд грн з 60,66 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.