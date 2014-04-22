"Газпром" купить 50% акцій оператора "Південного потоку"

Рада директорів ВАТ "Газпром" ухвалив рішення про придбання 50% акцій South Stream Transport B.V. у компанії Gazprom Germania GmbH.

Про це йдеться в повідомленні "Газпрому", повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Газпром" придбає 205,99 тис. акцій South Stream Transport B.V. номінальною вартістю 100 євро кожна, загальною вартістю 20,599 млн євро за ціною 212,575 млн євро.

Компанія South Stream Transport B.V. - оператор проекту будівництва підводної частини газопроводу "Південний потік".

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Компанія South Stream Transport B.V. є міжнародним спільним підприємством, організованим для здійснення планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу, який буде прокладено в акваторії Чорного моря.

Частка участі "Газпрому" в спільному підприємстві становить 50%, італійської компанії Eni - 20%, французької енергетичної компанії EDF і німецької компанії Wintershall Holding GmbH - по 15% кожна.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Болгарії розібрали перший стик труб магістрального газопроводу «Південний потік», що будується за пропозицією і під керівництвом російського газового монополіста «Газпром» в обхід України.

Того ж дня Європарламент ухвалив резолюцію про зупинку будівництва «Південного потоку».

Згідно з резолюцією Європарламенту, "існує нагальна необхідність міцної спільної політики у сфері енергетичної безпеки з метою зниження залежності ЄС від російських нафти і газу, зокрема, за допомогою диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, повної реалізації третього енергетичного пакету і можливості призупинення, при необхідності, імпорту газу".

"Європарламент вважає, що газопровід "Південний потік" не повинен бути побудований і що повинні бути доступні інші джерела постачань", - йдеться в резолюції.

Крім того, європарламентарі вважають, що допомога ЄС Україні у забезпеченні реверсу газу та ефективні взаємозв'язку з Євросоюзом убезпечать Київ від політичного та економічного тиску.

Поза тим, міністр енергетики РФ Олександр Новак на прес-конференції в Москві заявив, що Росія продовжить реалізовувати проект "Південний потік", незважаючи на резолюцію Європарламенту.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - глобальний інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м в обхід України через акваторію Чорного моря в країни Південної та Центральної Європи.

Наприкінці 2015 року «Південним потоком» планувалося поставити перший газ. На повну проектну потужність газопровід повинен був вийти у 2018 році.