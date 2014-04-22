Медведєв укотре звинуватив Україну в крадіжці газу

Україна при будь-якому керівництві реалізовує лінію на крадіжку газу і неоплату поставок, вважає прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв заявив у ході виступу в Держдумі.

«Що стосується наших українських партнерів, то у нас з ними є проблеми. Ці проблеми виникли не сьогодні, і, на жаль, практично будь-яке керівництво України, хто б не був президентом або прем'єром, продовжувало одну й ту саму лінію – лінію на неправомірне використання російського газу. Дуже часто, по суті, це прямолінійна крадіжка і лінія на те, щоб не платити за газ», - сказав Медведєв.

За його словами, ця лінія триває і сьогодні, «і хоча змінюються прізвища керівників, які перебувають при владі в Україні, а політика та сама: «почекають, заплатимо потім, домовимося з ними, європейців залучимо, ще щось незрозуміле». Американці вже висунулися з так званим новим газом».

Медведєв наголосив, що «все це - блеф у чистому вигляді, а фактом є наявність заборгованості в 2,2 млрд доларів і обсяг неплатежів, що збільшується».

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

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