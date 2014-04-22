Кабмін спрямує 745 млн грн на роботи на Чорнобильській АЕС





Про це йдеться в постанові уряду №108 від 16 квітня 2014 року.

Згідно з документом, на підтримку в безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива буде спрямовано 376,508 млн. грн, на виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків — 63,617 млн. грн.

На проведення організаційно-технічних заходів щодо управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки Кабмін спрямує 234,182 млн. грн.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2014 році передбачено 27,264 млн. грн, а на звільнення енергоблоків від ядерного палива – 43,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в 2013 році спрямував на заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему 728,271 млн. грн.

Завершення робіт із будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн. євро, при цьому в контрактах із концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн. євро.

Читайте такожОстаточне закриття трьох блоків ЧАЕС оцінено в понад 385 млрд грн