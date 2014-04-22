Байден заявив, що США готові допомогти Україні знизити залежність від російського газу

Віце-президент США Джо Байден, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що Сполучені Штати готові допомогти українській економіці. Він висловив готовність допомогти Україні знизити залежність від постачань енергоресурсів із Росії, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, вибори 25 травня можуть стати «найважливішими виборами в історії України». Однак попередив, що Україна повинна активізувати зусилля щодо викорінення зловживань в політичної системи і повинна «боротися з раковою пухлиною корупції».

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«Ми хочемо бути вашим партнером і другом», – сказав він трьом кандидатам у президенти і депутатам.

На зустрічі в будівлі Верховної Ради був присутній фаворит передвиборних перегонів Петро Порошенко. Прізвища двох інших кандидатів у президенти, які спілкувалися з Байденом, наразі невідомі.