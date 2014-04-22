Україна може експлуатувати ГТС разом зі США і Європою - Яценюк

Україна готова розглядати питання спільної модернізації та експлуатації української газотранспортної системи (ГТС) з американськими та європейськими партнерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної з віце-президентом США Джо Байденом заяви для преси сьогодні в Києві.

Говорячи про співробітництво в енергосекторі, Яценюк підкреслив, що "найкращою відповіддю на енергетичну залежність України від Росії буде присутність тут європейських і американських інвесторів".

"В тому числі, ми готові розглядати питання спільної експлуатації і модернізації української газотранспортної системи", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що українська газотранспортна система потребує модернізації, й Європейський Союз готовий фінансово допомогти в цьому процесі.

Україна вже більше 5 років веде переговори з Росією та Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українську ГТС оцінюють у 26-29 млрд дол.