Росія відмовляється продавати газ Європі на кордоні з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив під час виступу в Держдумі, відповідаючи на питання депутата від ЛДПР Олексія Діденка, як він ставиться до ініціативи продавати газ на українсько-російському кордоні, тим самим переклавши відповідальність за транзит на Україну.

«Щодо можливості розраховуватися на кордоні та використовувати іншу відповідну модель базису поставок, звичайно, ми можемо проаналізувати і цей варіант, але я нагадаю, що ринок газу влаштований таким чином, що поставляється вже законтрактований газ за системою take or pay, і довгострокові контракти є головною базовою основою для нашої газової співпраці з Європою. Вони цінні тим, що там вже сформовані умови поставок на тривалий період. Ці контракти для нас вигідні, і ми не зацікавлені в тому, щоб їх ламати, ми зацікавлені в тому, щоб вони виконувалися», - сказав Медведєв.

При цьому він наголосив, що Росія як ніколи раніше зацікавлена в диверсифікації поставок газу і нафти, в першу чергу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

«Хотів би ще раз підтвердити, ми дійсно добре торгуємо з Європою, у нас є повноцінні контракти з Європою, але ми зацікавлені в диверсифікації поставок. І сьогодні, як ніколи раніше, ми реалізуємо всі рішення щодо поставок газу і нафти до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, до Китаю, перш за все, до Японії та інших держав, і вважаємо для нашої країни це вигідним. Але тут, як у будь-якій економічній темі, дуже важливе питання ціни», - сказав Медведєв.

За його словами, якщо російський газ купують в Європі й на інших ринках, потрібно зробити все, щоб зберегти ці ринки.

«Для цього потрібно вкладати гроші в розширення трубопровідних потужностей», - сказав Медведєв.