Відносини з Росією в енергетичній сфері можна скоротити до мінімуму - експерт

Про це заявив директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар, коментуючи слова віце-президента США Джозефа Байдена про готовність Вашингтона допомогти Україні зменшити залежність від поставок енергоресурсів з Росії.

За словами експерта, є кілька напрямів, за якими таке сприяння може бути надано. Зокрема, це відновлення постачання ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse.

«Тут напрацювання вже є, оскільки раніше така співпраця здійснювалася, але потім була припинена в силу кон'юнктурних причин», - зазначив Гончар.

Читайте такожМедведєв в черговий раз звинуватив Україну в крадіжці газуТакож, на думку аналітика, США можуть допомогти Україні у вивченні і розробці родовищ нетрадиційного газу на території нашої країни, що є довгостроковим завданням, і в поставках скрапленого газу через Польщу, використовуючи можливості польського терміналу, який буде введено в експлуатацію наприкінці цього року.

Крім того, Михайло Гончар вважає, що допомога США може виявитися й у сприянні щодо вирішення питання з реверсними поставкам газу зі Словаччини.

«Весь комплекс цих заходів може призвести до збереження хіба що невеликого обсягу відносин з Росією в енергетичній сфері, які не будуть представляти стратегічної загрози», - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, раніше про необхідність зменшувати енергетичну залежність від Росії заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Зокрема, він зазначив, що у України є можливість розширити використання власних джерел енергії, як традиційних, так і альтернативних.

Крім того, кандидат у президенти вважає необхідним встановити пропорційну залежність вартості транзиту російського газу через українську територію від його ціни для України.

«Чим дорожче Росія буде продавати газ українцям, тим більше вона буде платити за транзит. Зараз Росія намагається зробити вигляд, що може обійтися і без нашої газотранспортної системи, однак кілька днів тому європейські країни вирішили призупинити роботу над «Південним потоком», - підкреслив Тягнибок.