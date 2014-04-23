США допоможуть Україні зменшити енергозалежність від Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США Ед Ройс під час прес-конференції в Києві.

«Ми говоримо про енергодопомогу Україні, оскільки у нас є додаткові потужності в Луізіані, ми зможемо транспортувати зі США скраплений природний газ, а також ми прискоримо будівництво терміналів в Європі для того, щоб Європа отримувала цей газ», - зазначив він.

Крім цього, він додав, що «з Азербайджану також буде будуватись трубопровід (в обхід Росії - УНІАН), яким буде закачуватись газ в Європу, і ми говоримо з азербайджанцями, яким чином ця програма може допомогти».

Також, додав конгресмен, «50% від власних потреб Україна зможе виробляти до 2020 року, якщо ефективно будуть розроблятися газові поклади».

«Комбінація цих всіх стратегій, ми вважаємо, допоможе Україні стати на ноги, щоб це знизило ціни на газ, і тоді Україна буде менше перебувати в ситуації заручника Газпрому», - резюмував Ройс.