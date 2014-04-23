Росія вже придумала схему енергопостачання Криму

Міненерго РФ обрало базову схему енергопостачання Криму, згідно з якою передбачається побудувати газову електростанцію потужністю 600 МВт в Новоросійську і об'єднати енергосистему півострова з російської, пише в середу газета "Ведомости" з посиланням на представника міністерства.

Розрахунки і проект схеми виконали інститут "Енергомережапроект" і "Системний оператор", рішення було прийнято на нараді в Міненерго в суботу. Терміни будівництва - 2-2,5 року.

Читайте такожУ найближчі дні в Криму може відбутися бензиновий колапсВ Новоросійську потрібно було будувати генерацію і до приєднання Криму. Місто відноситься до Південно-Західного энергорайону енергосистеми Краснодарського краю, де за Схемою і програмою розвитку ЕС Росії на 2013-2019 роки прогнозується дефіцит потужності.

Нова ТЕС в Новоросійську може коштувати від 20 до 30 мільярдів рублів залежно від параметрів проекту, вважає аналітик "ВТБ капіталу" Михайло Расстрігін. Підводний кабель обійдеться в 20 мільярдів рублів, ЛЕП - 10 мільярдів, ще 10-15 мільярдів рублів доведеться витратити на модернізацію розподільчих мереж в Криму, каже Володимир Скляр з "Ренесанс капіталу".