Туск закликав ЄС об'єднатися в енергетичний союз

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС створити власний енергетичний союз на противагу Росії. Про це політик написав у статті для The Financial Times, передає "Газета.ru".

«Об'єднана Європа може покласти кінець енергетичному пануванню Росії», - вважає польський прем'єр.

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На думку Туска, незалежно від результату української кризи один урок вже очевидний: надмірна залежність від російської енергетики робить Європу слабкою.

Як зазначає політик, ЄС створює банківський союз і вже створив Європейське співтовариство з атомної енергії. Аналогічний підхід потрібен щодо російського газу, переконаний прем'єр-міністр Польщі. Енергетичний союз ЄС відповідає загальним інтересам 28 країн - членів об'єднання, вважає Туск.

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