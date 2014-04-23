Ціна нафти Brent тримається вище позначки $109 за барель

На світових торгах в середу, 23 квітня, ціни на нафту Brent тримаються вище позначки $109 за барель на тлі триваючої в Україні політичної кризи і виходу звіту про виробничу активність в Китаї, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,06, до $109,21 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,20, до $101,55 за барель після більш ніж 2-відсоткового зниження напередодні - найсильнішого майже за чотири місяці.

Індекс PMI для виробничого сектора Китаю, розрахований банком HSBC, у квітні піднявся до 48,3 пункту з 48 пунктів в березні, показуючи, що виробнича активність продовжує знижуватися, але не так швидко.

В.о. президента України Олександр Турчинов закликав урядові війська відновити наступ на проросійських сепаратистів на сході країни, поставивши під сумнів виконання мирної домовленості, досягнутої минулого тижня.

На думку аналітиків, активність в Китаї сповільнюється, і це викликає побоювання, але інвестори не думають, що економіка КНР завалиться. Геополітичні побоювання за Україну, проблеми в Сирії та Лівії підтримують ціни, але без урахування націнки за ризик Brent повинна коштувати близько $100 за барель, а WTI - близько $90.