У "Чорноморнафтогазу" з'явилися проблеми з реалізацією сировини

"Чорноморнафтогаз" після нелегітимного відділення півострова від України зіткнувся з проблемами в реалізації видобутої сировини, так як звичні схеми маркетингу перервані, повідомив журналістам в кулуарах Нафтогазового саміту СНД провідний інженер компанії Андрій Палюра, передає "Прайм".

Раніше компанія продавала сировину до України, однак після возз'єднання з Росією постачання припинилися, що ставить під сумнів плани компанії щодо збільшення видобутку. "У цей час ми видобуваємо понад 5 мільйонів кубометрів на день. До серпня ми забиваємо своє сховище. І нам нікуди буде витрачати", - зазначив Палюра.

При цьому, як зазначив представник "Чорноморнафтогазу", собівартість видобутку "блакитного палива" на шельфі Чорного моря становить 50 доларів за тисячу кубометрів. Саме за цією ціною компанія поставляла газ на материк. Однак при необхідності покупки газу компанією для власних потреб Україна продавала сировину вже за 400 доларів за тисячу кубометрів.

Проблеми "Чорноморнафтогазу" можуть посилитися взимку - в період пікового використання сировини, так як у цей час компанія має потребу в модернізації перебуває в її володінні ПСГ потужністю в 1 мільярд кубометрів. Взимку Криму потрібно 11 мільйонів кубометрів на день. При видобутку у 5-6 мільйонів кубометрів і можливому обсязі паркану з ПСГ в 4,5 мільйона кубометрів Криму може не вистачити приблизно 1 мільйон кубометрів на день.

Однак модернізація, витрати на яку, за словами Палюры, не настільки високі, могла б дозволити розширити потужності сховища до 3 мільярдів кубометрів і збільшити обсяг забору з ПСГ. Що стосується нафти і газового конденсату, ситуація також залишається невизначеною, зазначив Палюра. На сьогоднішній день компанія виробляє 200 тонн конденсату і 20 тонн нафти в день.