США можуть потіснити Росію на європейському нафтовому ринку

Санкції можуть допомогти американським компаніям потіснити Росію на європейському ринку нафти, вважають аналітики Platts Енді Боннингтон і Енді Стюарт, пишуть "Ведомости".

Поставки на європейський ринок дозволять США реалізувати енергетичні амбіції і увійти в число найбільших виробників і експортерів вуглеводнів, відзначають експерти.

Читайте такожСенатори закликають Обаму посилити санкції проти РосіїЗа даними Platts, європейські країни споживають 36% російської нафти і 33% газу. Минулого тижня Європарламент проголосував за посилення санкцій проти Росії через їх запровадження щодо російських компаній, в першу чергу енергетичного сектора. Зараз йде робота над підготовкою широкого спектру економічних санкцій - торгових і фінансових, в тому числі щодо постачань з Росії, попереджали представники Єврокомісії і адміністрації США. Заходи будуть посилені в разі ескалації конфлікту в Україні.

Виробництво нафти в США зросла у квітні до 8,3 млн барелів на день, це найвищий показник з 1998 р.

Читайте такожЄС вже підготував новий пакет санкцій проти Росії - єврокомісарСкласти конкуренцію Росії на ринку нафти США поки не можуть - її експорт заборонений, а ось нафтопродукти США вже постачають в Європу, відзначають аналітики Platts. Експорт з США виріс на 10% в 2013 р. до 3,5 млн барелів на день, в Європу - на 50 000 барелів у день до 400 000. Скасування заборони на експорт нафти підтримують ExxonMobil, ConocoPhillips.

США швидше за все не знімуть заборону на експорт нафти в найближчі п'ять років, впевнені аналітики Bank of America Corp, ціни WTI нижче європейських на Brent, це вигідно для американської промисловості. За даними Bloomberg, 22 квітня дисконт WTI до Brent становив $6,46, за контрактами на 2019 р. - $11,5. Більш низькі ціни на паливо стимулюють економічне зростання, у тому числі виробничих потужностей, аргументують аналітики Boston Consulting Group. Експорт нафти вплине на внутрішню переробну промисловість і продаж нафтопродуктів на зовнішніх ринках, солідарні в управлінні енергетичної інформації США. Міністерства чекають аргументів експортерів, які переконали б чиновників скасувати заборону на експорт: поки ситуація виглядає на користь його збереження, сказав представник міненерго США.

Якщо США зіткнуться з затоваренням внутрішнього ринку, влада пом'якшить заборону на експорт до Мексики і Канади, але не на інші ринки, впевнені аналітики Bank of America Corp. Російським нафтовикам не варто засмучуватися. Компаніям є куди переорієнтувати поставки: азіатські країни - Китай, Японія та Індія з задоволенням будуть купувати російську нафту, підбадьорюють аналітики Platts.

Можливо, санкції щодо російської нафти так і не будуть введені, якщо вдасться врегулювати конфлікт навколо України, вважають в Platts, але удар по російській економіці вже завдано. За даними Bloomberg, курс рубля до долара з початку року знизився на 7,7%, у найближчі 12 місяців компаніям належить рефінансувати близько $115 млрд, а зовнішні ринки для них практично закрилися. Вартість рефінансування може зрости, скептично кажуть аналітики Fitch.