«Газпром» може прокласти «Південний потік» в Австрії

Про це УНІАН повідомили за підсумками робочого візиту делегації «Газпрому» на чолі з головою правління Олексієм Міллером до Австрійської Республіки.

Як зазначив за підсумками зустрічей Міллер, «з метою оптимізації проекту «Південний потік» та враховуючи наявний портфель контрактів «Газпрому» ми погодилися з пропозицією австрійської сторони опрацювати можливість будівництва ділянки газопроводу в Австрії в рамках чинної міжурядової угоди, паралельно з роботами, що ведуться, з будівництва газопроводу на території Словенії».

Повідомляється, що у Відні пройшла робоча зустріч Міллера і генерального директора компанії OMV (австрійська нафтова компанія, найбільша в Центральній Європі) Герхарда Ройса. Обговорювалися питання поставок російського природного газу до країни. Було відзначено, що поточна геополітична ситуація підтверджує актуальність створення альтернативних маршрутів поставок російського газу європейським споживачам.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія продовжує реалізовувати проект «Південний потік», незважаючи на резолюцію Європарламенту про припинення реалізації проекту.

17 квітня в Болгарії розібрали перший стик труб магістрального газопроводу «Південний потік», що будується за пропозицією і під керівництвом російського газового монополіста «Газпром» в обхід України.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - глобальний інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи в цілях диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків. В кінці 2015 року по «Південному потоку» планувалося поставити перший газ. На повну проектну потужність газопровід повинен вийти в 2018 році.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу протяжністю близько 1455 км пройде через територію Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відводи у Хорватію та Сербію.

Компанія OMV протягом більше 40 років є головним партнером «Газпрому» в Австрії. Усього з початку поставок до Австрії було експортовано понад 187 млрд куб. м російського природного газу, в 2013 році - 5,23 млрд куб. м.

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