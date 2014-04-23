Перший етап модернізації української ГТС потребує $3-4 млрд

Модернізація української Газотранспортної системи на першому етапі потребує інтенсивних залучень інвестицій обсягом шонайменше 3-4 млрд дол., і питання щодо цього можуть підняти на чотиристоронній зустрічі міністрів енергетики Росії, Словаччини, України та єврокомісара ЄС у четвер у Братиславі, заявив журналістам перед засіданням уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми готові модернізувати і віддати у спільну експлуатацію українську ГТС. З відповідними пропозиціями ми вже звернулися до американських компаній», - сказав Продан.

«Для того, щоб ГТС працювала в нормальному режимі на першому етапі потрібно близько 3-4 млрд дол.», - уточнив він.

До того ж Продан зазначив, що питання об'єднання компаній в рамках модернізації української ГТС ще не опрацьовані і не виписані. Форми можливого консорціуму знаходяться в стадії обговорення.

«Офіційні переговори ми поки не проводили», - сказав Продан.

Водночас міністр наголосив, що пропозицію щодо участі російської сторони в консорціумі з модернізації та експлуатації української ГТС поки немає.

«Таких пропозицій (від російської сторони - УНІАН) немає. Ми поки не спілкуємося на цю тему, і я не впевнений, що ми готові говорити щодо цього питання з російською стороною», - сказав Продан.

Відповідаючи на питання журналістів про заплановані візити до Москви, зокрема щодо переговорів з ГТС, Продан відповів: «Є пропозиція від російської і європейської сторони тристоронні або чотиристоронні зустрічі. Сьогодні розглядається питання зустрічі єврокомісара, міністра енергетики Словаччини, Росії та України у четвер у Братиславі. Але поки точного підтвердження, що зустріч відбудеться, немає», - сказав Продан.