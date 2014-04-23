Україна запропонувала Росії домовитися про газ по $268,5

Україна не залишає спроб домовитися з російською стороною про встановлення закупівельної ціни на імпортований з Росії газ на рівні 268,5 дол. за тис. кубометрів, відповідну пропозицію направлено “Газпрому”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам напередодні засідання уряду міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми направили нашу пропозицію щодо ціни 268,5 долара. Відповідні протоколи дозволяють нам мати відповідну ціну. Наразі відповіді немає, - сказав Продан. - Ми хочемо домовитися з російською стороною за принципами, які були упроваджені з 1 січня 2014 року».

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Він не уточнив, чи сплачує Україна зараз поставки газу.

“Ми беремо газ на потреби країни. Це приблизно 40-60 млн кубометрів (на добу - УНІАН)”, - сказав Продан. “З приводу оплати краще запитати “Нафтогаз”. Ми на сьогодні чекаємо пропозицій щодо ціни», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Проте «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на газ для України, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за попередні поставки «блакитного палива». У результаті ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у I кварталі.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

При цьому «Нафтогаз України» заявляє про готовність повністю погасити борги за імпортований газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів.