У Чорнобильській зоні побудують сховище відпрацьованого ядерного палива
Кабмін виділив ділянку під будівництво ЦСВЯП, будівельні роботи виконає американська компанія Holtec за 3,7 млрд грн.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський у ході брифінгу в Кабміні.
«Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить зробити ще один крок на шляху енергетичної незалежності країни. Йдеться про будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива. Сьогодні розглядалося питання виділення земельної ділянки в зоні відчуження ЧАЕС загальною площею 45 га», - сказав Недашковський.
За його словами, проектні роботи щодо пускового комплексу мають бути завершені до кінця 2017 року. Основним виконавцем робіт обрано американську компанію Holtec, а імовірний обсяг фінансування робіт становитиме 3,7 млрд грн.
«Будівництвом сховища займатиметься американська компанія Holtec International. Тендер було проведено в 2004 році, й наприкінці 2005 року було підписано контракт із компанією. Вона під ключ споруджуватиме це сховище, - сказав Недашковський. – Компанія будуватиме до моменту здачі пускового комплексу, а потім по мірі передачі технології будівництво здійснюватимуть українські підприємства. Експлуатувати сховище буде «Енергоатом». Вартість проекту за ТЕО на весь етап заповнення паливом – 3,7 млрд грн, вартість пускового комплексу – 1,2 млрд грн», - пояснив Недашковський.
Він також уточнив, що сховище використовуватиметься для палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.
«На сьогодні в Україні працюють 15 блоків, які виробляють половину споживаної країною електроенергії. Щорічно з цих блоків виводять ядерне паливо, яке після 5-7-річного зберігання в басейнах реакторної витримки повинно кудись далі йти, – на тимчасове зберігання або на зберігання й переробку», - сказав глава «Енергоатома».
За його словами, Запорізька АЕС із шістьма блоками має своє пристанційне сховище, а з решти трьох станцій – Хмельницької, Рівненської та Южно-Української - відпрацьоване паливо відправляється на тимчасове зберігання й повернення до Росії. «Україна платить значні гроші за такі послуги – близько 150-200 млн дол. щорічно. Створення ЦСВЯП дозволить ці кошти економити», - сказав Недашковський, додавши, що це також позбавить Україну від фактично монопольної залежності від Росії зі зберігання відпрацьованого ядерного палива.
Як повідомляв УНІАН, у лютому-березні 2012 року Верховна Рада прийняла, а президент України підписав Закон «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом із розміщення, проектування й будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». У законі визначено вимоги до розміщення, проектування й будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Згідно із законом, ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.
Проектування й будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог із цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.
Загальна ємність сховища становить 16529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.
Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте з низки причин, зокрема через зміну політичної кон'юнктури та економічну кризу 2008 року, проект було фактично заморожено.
Пізніше, в березні 2012 року, «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.
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