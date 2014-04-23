У Чорнобильській зоні побудують сховище відпрацьованого ядерного палива

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський у ході брифінгу в Кабміні.

«Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить зробити ще один крок на шляху енергетичної незалежності країни. Йдеться про будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива. Сьогодні розглядалося питання виділення земельної ділянки в зоні відчуження ЧАЕС загальною площею 45 га», - сказав Недашковський.

За його словами, проектні роботи щодо пускового комплексу мають бути завершені до кінця 2017 року. Основним виконавцем робіт обрано американську компанію Holtec, а імовірний обсяг фінансування робіт становитиме 3,7 млрд грн.

«Будівництвом сховища займатиметься американська компанія Holtec International. Тендер було проведено в 2004 році, й наприкінці 2005 року було підписано контракт із компанією. Вона під ключ споруджуватиме це сховище, - сказав Недашковський. – Компанія будуватиме до моменту здачі пускового комплексу, а потім по мірі передачі технології будівництво здійснюватимуть українські підприємства. Експлуатувати сховище буде «Енергоатом». Вартість проекту за ТЕО на весь етап заповнення паливом – 3,7 млрд грн, вартість пускового комплексу – 1,2 млрд грн», - пояснив Недашковський.

Він також уточнив, що сховище використовуватиметься для палива Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

«На сьогодні в Україні працюють 15 блоків, які виробляють половину споживаної країною електроенергії. Щорічно з цих блоків виводять ядерне паливо, яке після 5-7-річного зберігання в басейнах реакторної витримки повинно кудись далі йти, – на тимчасове зберігання або на зберігання й переробку», - сказав глава «Енергоатома».

За його словами, Запорізька АЕС із шістьма блоками має своє пристанційне сховище, а з решти трьох станцій – Хмельницької, Рівненської та Южно-Української - відпрацьоване паливо відправляється на тимчасове зберігання й повернення до Росії. «Україна платить значні гроші за такі послуги – близько 150-200 млн дол. щорічно. Створення ЦСВЯП дозволить ці кошти економити», - сказав Недашковський, додавши, що це також позбавить Україну від фактично монопольної залежності від Росії зі зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Як повідомляв УНІАН, у лютому-березні 2012 року Верховна Рада прийняла, а президент України підписав Закон «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом із розміщення, проектування й будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». У законі визначено вимоги до розміщення, проектування й будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Згідно із законом, ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Проектування й будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог із цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.

Загальна ємність сховища становить 16529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте з низки причин, зокрема через зміну політичної кон'юнктури та економічну кризу 2008 року, проект було фактично заморожено.

Пізніше, в березні 2012 року, «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

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