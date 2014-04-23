Чотиристоронні газові переговори щодо України не відбудуться

Чотиристороння зустріч міністрів енергетики України, Росії, Словаччині за участю Єврокомісара з питань енергетики, запланована в четвер у Братиславі (Словаччина), ймовірно, не відбудеться, оскільки учасники зустрічі так і не підтвердили свій приїзд до столиці Словаччини, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«На вчорашній вечір у нас була інформація від словацької сторони про проведення цієї зустрічі, але зараз свою участь в ній не підтвердили (ні ЄС, ні Росія - УНІАН). Поки що немає сенсу їхати туди (до Братислави - УНІАН)», - сказав Продан.

Раніше він повідомляв, що в чотиристоронньому форматі сторони планували обговорити перспективи використання української ГТС, а також провести двосторонню українсько-російську зустріч з питань ціноутворення на імпортований в Україну газ.

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