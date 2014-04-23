Кабмін змінив гендиректора держконцерну «Ядерне паливо»

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 16 квітня.

Іншим розпорядженням Кабмін звільнив Сергія Литвина, який обіймав посаду гендиректора з листопада 2013 року.

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Довідка УНІАН. У квітні 2008 року Кабмін ухвалив рішення створити державний концерн «Ядерне паливо». У вересні того ж року був зареєстрований статут концерну, відповідно до якого до складу об'єднання увійшли держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, що створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».

У 2011 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості України поклало на держконцерн «Ядерне паливо» функції експлуатуючої організації (оператора ядерної установки) підприємства з виробництва ядерного палива, яке концерн має намір побудувати в Україні спільно з російською паливною компанією " ТВЕЛ".