Бензин в середині квітня подорожчав ще на 8%

Споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 10 по 22 квітня зросли в середньому на 8,1% - до 15,31 грн/л, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними моніторингу, за вказаний період найбільше бензин подорожчав у Полтавській області - на 11%, до 15,23 грн/л. найвищі ціни на бензин зафіксовано в Донецькій (15,77 грн/л), Одеській (15,75 грн/л) і Львівській (15,66 грн/л) областях, найнижчі - у Чернігівській і Запорізькій областях - 13,20 і 14,70 грн/л відповідно.

Споживчі ціни на дизельне паливо в Україні з 10 по 22 квітня зросли в середньому на 9% - до 14,75 грн/л. Найвищі ціни на дизпаливо зафіксовано в Києві - 15,04 грн/л, а також в Луганській (15,00 грн/л) та Одеській (14,94 грн/л) областях, найнижчі - у Чернігівській і Миколаївській областях - 13,12 і 14,47 грн/л відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 1 по 10 квітня зросли в середньому на 8,1% - до 14,16 грн/л.

На думку експертів, зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки більшу частину нафтопродуктів, країна імпортує.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку України станом на 23 квітня зріс до 11,59 грн/дол. з 8,2 грн/дол на початку 2014 року.

