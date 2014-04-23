Споживачі заборгували "Нафтогазу" 22,4 млрд гривень

Про це свідчать дані про боржників НАК «Нафтогаз України».

Підприємства теплокомуненерго і теплоелектроцентралі заборгували «Нафтогазу» 20,7 млрд грн за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії.

Згідно з повідомленням «Нафтогазу», найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (3,8 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської (1,9 млрд грн), Одеської (0,9 млрд грн) і Луганської (0,9 млрд грн) областей.



Середній рівень розрахунків по підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 рік, за даними «Нафтогазу», становить 33%. Найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств Севастополя (9%), АР Крим (11%), Луганської (13%), Дніпропетровської (14%), Одеської (23%) областей та Києва (24%). Найвищий рівень розрахунків у цій категорії підприємств у Закарпатської (100%), Львівської (68%), Херсонської (62%) і Хмельницької (60%) областей.

Також у повідомленні зазначається, що з 24 підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, найбільша сумарна прострочена заборгованість у Харківської ТЕЦ-5 (486 млн грн), «Кримтеплоелектроцентралі» (364 млн грн) і Зуївської експериментальної ТЕЦ (172 млн грн).

Заборгованість промислових підприємств перед «Нафтогазом» станом на 22 квітня становить 181,567 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн із 10,968 млрд грн у 2012 році.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.