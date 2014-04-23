Споживачі заборгували "Нафтогазу" 22,4 млрд гривень
Борг споживачів перед НАК «Нафтогаз України» станом на 22 квітня 2014 року склав 22,4 млрд гривень.
Про це свідчать дані про боржників НАК «Нафтогаз України».
Підприємства теплокомуненерго і теплоелектроцентралі заборгували «Нафтогазу» 20,7 млрд грн за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії.
Згідно з повідомленням «Нафтогазу», найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (3,8 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської (1,9 млрд грн), Одеської (0,9 млрд грн) і Луганської (0,9 млрд грн) областей.
Середній рівень розрахунків по підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 рік, за даними «Нафтогазу», становить 33%. Найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств Севастополя (9%), АР Крим (11%), Луганської (13%), Дніпропетровської (14%), Одеської (23%) областей та Києва (24%). Найвищий рівень розрахунків у цій категорії підприємств у Закарпатської (100%), Львівської (68%), Херсонської (62%) і Хмельницької (60%) областей.
Також у повідомленні зазначається, що з 24 підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, найбільша сумарна прострочена заборгованість у Харківської ТЕЦ-5 (486 млн грн), «Кримтеплоелектроцентралі» (364 млн грн) і Зуївської експериментальної ТЕЦ (172 млн грн).
Заборгованість промислових підприємств перед «Нафтогазом» станом на 22 квітня становить 181,567 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.
«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн із 10,968 млрд грн у 2012 році.
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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.