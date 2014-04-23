«ДТЕК Крименерго» завершило квартал із прибутком 16,4 млн гривень

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Крименерго» в січні-березні 2014 року отримала чистий прибуток у розмірі 16,419 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року підприємство закінчило з чистим збитком у 59,421 млн грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно зі звітом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за 3 місяці 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року до 668,721 млн грн з 642,163 млн грн.

Валовий прибуток компанії в січні-березні 2014 року склала 55,028 млн грн, перший квартал минулого року «Крименерго» завершило з валовим збитком у 3,458 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «ДТЕК Крименерго» в 2013 році збільшило чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 14% - до 182,833 млн грн з 160,148 млн грн.

«ДТЕК Крименерго» (р. Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК є найбільшим акціонером ПАТ «ДТЕК Крименерго», що володіє 57,49% акцій.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

