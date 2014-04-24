Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту в середу, 23 квітня, знизилися після публікації міністерством енергетики США статистики щодо запасів сировини на оптових складах країни. Статистика продемонструвала їх збільшення до максимуму з 1982 року, повідомляє РІА Новости.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil опустилася на 0,16 долара - до 109,11 долара за барель. Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,31 долара - до 101,44 долара за барель.

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Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 18 квітня, зросли на 3,5 мільйона барелів, або на 0,9%, - до 397,7 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зростання на 2,3 мільйона барелів.