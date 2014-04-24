"Газпром" пропонує Україні перейти на передоплату
"Газпром" пропонує українській стороні перейти на систему передоплати. Про це заявив заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр Медведєв.
За словами Медведєва, це дозволить налагодити систему раннього оповіщення для країн-споживачів. "Ми будемо знати наперед і повідомляти зацікавлені сторони, який обсяг газу було оплачено, скільки буде взято зі сховищ і скільки буде поставлено", - сказав він на 14-й конференції країн СНД з нафти і газу у Парижі.
При цьому Медведєв наголосив, що російська сторона розраховує на сприяння Євросоюзу у вирішенні газового питання з Україною. "Ми повідомили наших українських партнерів про нашу пропозицію, але не отримали відповіді, - додав він, відповідаючи на питання ИТАР-ТАСС. - Очевидно, що Україна сама не зможе вирішити проблему. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб проблема вирішувалася спільними зусиллями із залученням ЄС".
Він також заявив, що концерн не збирається перекривати постачання палива в Україну. "Мова йде про те, що буде наступної зими, - продовжив він. - Це стосується всієї Європи. Росія готова поставити той обсяг газу, який потрібен Європі".
У зв'язку з цим, додав заступник голови правління "Газпрому", російська сторона перебуває у постійному контакті з Єврокомісією". "Ми готові зустрітися в будь-який час із представниками ЄС", - наголосив Медведєв.
Як нагадав Медведєв, така зустріч повинна була відбутися минулого понеділка в Москві. "Вона не була проведена, але не з нашої вини", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до майже 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за постачання російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн. дол.
«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих постачань, у 2,2 млрд дол.
Путін направив листи 18 країнам ЄС - головним чином клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги та можливі проблеми з постачанням газу до Європи через Україну.
У листі-відповіді Путіну Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відкинув ідею попередньої оплати Україною поставок за російський газ як таку, що може негативно вплинути на безпеку російського газового транзиту українською територією в Європу, і закликав до більшої прозорості газових відносин України і Росії.