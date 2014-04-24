"Газпром" пропонує Україні перейти на передоплату

За словами Медведєва, це дозволить налагодити систему раннього оповіщення для країн-споживачів. "Ми будемо знати наперед і повідомляти зацікавлені сторони, який обсяг газу було оплачено, скільки буде взято зі сховищ і скільки буде поставлено", - сказав він на 14-й конференції країн СНД з нафти і газу у Парижі.

При цьому Медведєв наголосив, що російська сторона розраховує на сприяння Євросоюзу у вирішенні газового питання з Україною. "Ми повідомили наших українських партнерів про нашу пропозицію, але не отримали відповіді, - додав він, відповідаючи на питання ИТАР-ТАСС. - Очевидно, що Україна сама не зможе вирішити проблему. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб проблема вирішувалася спільними зусиллями із залученням ЄС".

Він також заявив, що концерн не збирається перекривати постачання палива в Україну. "Мова йде про те, що буде наступної зими, - продовжив він. - Це стосується всієї Європи. Росія готова поставити той обсяг газу, який потрібен Європі".

У зв'язку з цим, додав заступник голови правління "Газпрому", російська сторона перебуває у постійному контакті з Єврокомісією". "Ми готові зустрітися в будь-який час із представниками ЄС", - наголосив Медведєв.

Як нагадав Медведєв, така зустріч повинна була відбутися минулого понеділка в Москві. "Вона не була проведена, але не з нашої вини", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до майже 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за постачання російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн. дол.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих постачань, у 2,2 млрд дол.

Путін направив листи 18 країнам ЄС - головним чином клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги та можливі проблеми з постачанням газу до Європи через Україну.

У листі-відповіді Путіну Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відкинув ідею попередньої оплати Україною поставок за російський газ як таку, що може негативно вплинути на безпеку російського газового транзиту українською територією в Європу, і закликав до більшої прозорості газових відносин України і Росії.