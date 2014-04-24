Продан все ж таки відправився до Братислави на газові переговори

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан відправився до Братислави (Словаччина) для проведення газових переговорів з урядом Словаччини.

Про це УНІАН повідомили в міністерстві.

У міністерстві не уточнили подробиць робочого візиту Продана до словацької столиці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні чотиристоронньої зустрічі міністрів енергетики України, Росії, Словаччини за участю єврокомісара з питань енергетики, міністр енергетики Юрій Продан висловив сумніви у тому, що така зустріч взагалі може відбутися. Причиною цьому він назвав непідтвердження своєї участі російської сторони, а також єврокомісара.

Раніше Продан повідомляв, що у чотиристоронньому форматі сторони планують обговорити перспективи використання української ГТС, а також провести двосторонню українсько-російську зустріч з питань ціноутворення на газ, що імпортується до України.

Також міністр повідомив, що Україна не залишає спроб домовитися з російською стороною про встановлення закупівельної ціни на газ, що імпортується з Росії, на рівні 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, відповідна пропозиція знаходиться у “Газпромі".

Україна протягом останніх двох років не може домовитися із Словаччиною про поставки газу з її території. На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна може щорічно імпортувати до 30 млрд кубометрів газу за цим маршрутом і тим самим звести до мінімуму енергозалежність від «Газпрому».

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