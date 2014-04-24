"Газпром" виставив Україні рахунок на $11,4 млрд за недобір газу

Сумарний борг "Нафтогазу України" перед "Газпромом" за невибірку газу за контрактом на умовах take or pay ("бери або плати") становить близько $18,5 млрд, повідомив журналістам заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

За його словами, "Газпром" виставив "Нафтогазу" за недобір газу в 2013 році у розмірі $11,388 млрд, передає ИТАР-ТАСС.

Згідно з умовами контракту, "Нафтогаз" повинен був вибрати 41,6 млрд кубометрів, а відібрав лише 12,9 млрд кубометрів.

За словами Медведєва, в української сторони накопичилася величезна заборгованість за контрактом на умовах take or pay. "Газпром" пропонує українській стороні перейти на систему передоплати, але при цьому не має наміру перекривати постачання газу Україні, незважаючи на заборгованість.

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"За 2012 рік вона склала $7,1 млрд, за 2013 рік сума досягла $11,4 млрд, - сказав Медведєв. - У світі діє практика, що якщо протягом 30 днів не проводиться оплата, то постачальник має право припинити постачання. Ми цього робити не збираємося, але зрозуміло, що Україна самостійно цього вирішити не зможе, оскільки її економіка знаходиться у стані, близькому до колапсу".

Говорячи про ситуацію з виплатами України по газу, Медведєв нагадав, що лише з січня 2014 року у Києва накопичився борг у розмірі $2,2 млрд. "У середині травня, коли має відбутися наступний платіж, борг вже складе $3,5 млрд", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу у 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

15 квітня НАК «Нафтогаз України» повторно відправив російському газовому монополісту - компанії «Газпром» свої пропозиції про повне погашення боргів у розмірі 2,2 млрд дол. за імпортований раніше газ у разі узгодження ціни на російське паливо на рівні 268,5 дол. за 1 тис. куб. м, зазначається у повідомленні НАКу.

Раніше, 8 квітня, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія обмежуватиме або зупинятиме поставки газу.

"...Наша позиція є чіткою - Україна готова купувати газ за ціною, згідно з тими договорами, які діють, у тому числі і договорам, пов'язаними з перебуванням Чорноморського флоту" (у Криму), - зазначив Петренко.

За його словами, у разі "виникнення відповідних претензій з боку РФ щодо сплати ціни на газ, ці справи розглядатимуть у відповідних міжнародних арбітражах". "Якщо Росія вважає, що має одержувати від нас вищу ціну, вона має самостійно звертатися до суду і доводити свою юридичну позицію", - відзначив Петренко.